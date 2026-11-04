Paseo familiar a una de las playas más hermosas de Costa Rica terminó en tragedia

Un paseo a uno de los sitios más hermosos del Caribe costarricense terminó en tragedia para la familia de un muchacho de 19 años, la mañana de este miércoles 4 de noviembre.

El joven murió luego de ser arrastrado por una corriente marina en playa Grande de Cahuita, en Talamanca, Limón. La Cruz Roja recibió la alerta cerca de las 9 a. m., según confirmó Keyvin Páez, vocero de la institución.

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Un paseo para disfrutar de las bellezas del Caribe costarricense terminó de la peor manera. Foto: John Durán (John Duran/John Durán)

“Un hombre de aproximadamente 19 años estaba siendo arrastrado por una corriente marina. Al llegar, el personal guardavidas de la institución logró extraerlo del mar y de inmediato inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), las cuales se extendieron por al menos 25 minutos. Pese a los esfuerzos del personal cruzrojista, las maniobras no dieron resultados positivos y el hombre fue declarado sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja.

Con este caso, la institución contabiliza 98 personas sin signos vitales por accidentes acuáticos en lo que llevamos del 2026.

La cifra evidencia el riesgo que representan las corrientes marinas y la importancia de extremar las medidas de prevención al visitar playas, ríos y otros cuerpos de agua.