Estos fueron los motivos por los que Pani archivó expediente de niño que habría muerto a manos de su mamá

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), meses atrás, intervino a la familia del niño de 4 años que murió en Alajuela, en apariencia, a manos de su propia madre y la pareja de esta, sin embargo, dicha institución decidió archivar el caso del menor.

Así lo confirmó el PANI ante una consulta hecha por La Teja, indicando que esa decisión fue tomada por motivos específicos.

La intervención de la familia del niño, según la información brindada por el PANI, inició en junio de este año, luego de que recibieron una denuncia remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

LEA MÁS: Prisión para madre y su novia sospechosas de matar a niño de 4 años; lesiones contradicen su versión

Como parte de la intervención, se desarrolló un abordaje interinstitucional en el que participaron el PANI, la Fiscalía, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el MEP.

El PANI confirmó que decidió archivar el caso del niño ahora fallecido en setiembre este año.

“La revisión de los diferentes informes técnicos incorporados al expediente permitió determinar que no se acreditaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos en perjuicio de la persona menor de edad que justificara la continuidad de un proceso especial de protección”.

El Pani archivó el caso del niño en setiembre de este año. (Tomada de internet)

LEA MÁS: Mortal accidente de tránsito en Alajuela deja una desgarradora imagen

Otro de los motivos señalados por el PANI es que, según esa institución, se constató que el menor de edad contaba con redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo.

Este caso salió a la luz el pasado jueves, cuando el OIJ informó sobre la muerte del menor en Desamparados de Alajuela. Inicialmente su madre, apellidada Sandoval, de 25 años, dijo a las autoridades que el niño se atragantó mientras comía avena.

Sin embargo, horas después, por medio de la investigación, las autoridades descubrieron que el pequeño presentaba una serie de traumas antiguos y recientes, los cuales le habrían provocado lesiones de gravedad que terminaron causándole la muerte.

LEA MÁS: Tribunal impone 320 años de cárcel a tres hombres por una cadena de terribles delitos

Presuntamente, esas lesiones serían incompatibles con la versión que dieron las sospechosas, quienes indicaron que el niño había fallecido como consecuencia de un atragantamiento.

A raíz de esta situación el Juzgado Penal de Alajuela ordenó seis meses de prisión preventiva contra la madre y su pareja, una mujer apellidada Hernández, de 32 años, mientras se les investiga por el homicidio del menor.