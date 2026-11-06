Sucesos

Prisión para madre y su novia sospechosas de matar a niño de 4 años; lesiones contradicen su versión

El niño presentaba traumas antiguos y recientes que, en apariencia, no coincidirían con la versión de que murió por un atragantamiento

Por Alejandra Morales

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La progenitora de un niño de cuatro años y su pareja deberán cumplir seis meses de prisión preventiva mientras son investigadas por la muerte del pequeño, ocurrida en Desamparados de Alajuela.

Las imputadas son dos mujeres de apellidos Sandoval y Hernández. La primera es la mamá del pequeño, una mujer de 25 años, mientras que la segunda es su pareja, de 32 años.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Alajuela, luego de que el caso saliera a la luz este jueves, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el fallecimiento del niño y la detención de ambas sospechosas.

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La progenitora del pequeño y su pareja fueron detenidas tras la muerte del niño en Alajuela y enviadas a la cárcel. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

De acuerdo con la investigación, en apariencia, el pequeño presentaba una serie de traumas antiguos y recientes, los cuales le habrían provocado lesiones de gravedad que terminaron causándole la muerte.

Presuntamente, esas lesiones serían incompatibles con la versión que dieron las sospechosas, quienes indicaron que el niño había fallecido como consecuencia de un atragantamiento.

Ahora, ambas mujeres permanecerán en prisión preventiva durante seis meses mientras las autoridades judiciales avanzan con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.