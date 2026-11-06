PANI había intervenido a la familia del niño que murió tras presunto atragantamiento

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que meses atrás, había intervenido a la familia del niño de cuatro años que murió, supuestamente, atragantado, esto tras haber recibido una denuncia.

Así lo dio a conocer dicha institución ante una consulta hecha por La Teja, indicando que “a partir de una revisión integral y exhaustiva del expediente administrativo, se constató que la atención del menor de edad inició el 8 de junio del presente año, luego de recibir una denuncia remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP)”.

El PANI no reveló mayores detalles sobre el contenido de la mencionada denuncia. Únicamente señaló que a partir de esta, como parte de la intervención, se desarrolló un abordaje interinstitucional en el que participaron el PANI, la Fiscalía, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el MEP.

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En dicha intervención, los funcionarios de las mencionadas entidades no encontraron evidencias de que el menor se encontrara en una situación de riesgo o que se estuvieran vulnerando sus derechos.

“La revisión de los diferentes informes técnicos incorporados al expediente permitió determinar que no se acreditaron elementos objetivos que evidenciaran una situación de riesgo, amenaza o vulneración de derechos en perjuicio de la persona menor de edad que justificara la continuidad de un proceso especial de protección. En consecuencia, en setiembre de este año, el PANI procedió con el archivo del caso”.

Según el PANI, no se encontraron indicios de que el menor estuviera en una situación de riesgo. (Tomada de internet)

El PANI también indicó que constató que el niño contaba con redes de apoyo familiar, seguimiento adecuado en materia de salud y nutrición, esquema de vacunación al día y vinculación con el sistema educativo.

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“Por respeto al menor de edad y debido a que los hechos se encuentran bajo investigación del Ministerio Público, la institución no puede ampliar ni brindar mayores detalles sobre el caso”, agregó.

Este caso salió a la luz este jueves, cuando el OIJ confirmó la muerte del niño en Desamparados de Alajuela, así como la detención de la madre del menor, apellidada Sandoval, de 25 años, y su pareja, apellidada Hernández, de 32.

Este viernes, ante la consulta de este medio, la Fiscalía Adjunta de Alajuela confirmó que se abrió una causa en la que ambas mujeres figuran como imputadas.

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“Estas se encuentran detenidas y, actualmente, está en proceso la toma de la declaración indagatoria de ambas, tras lo cual se determinará la eventual solicitud de medidas cautelares ante el juzgado penal”, destacó el Ministerio Público.

De acuerdo con un reporte policial facilitado a este medio, la madre del menor les dijo a los policías que atendieron el caso que la tragedi. ocurrió cuando el niño estaba comiendo; sin embargo, los oficiales notaron una situación que les llamó la atención.

“Oficiales indagan y ubican fallecido a un menor de 4 años. La madre, apellidada Sandoval Fonseca, indica que le estaba dando avena y se atragantó, paramédicos de la Cruz Roja lo declaran fallecido, ven signos de violencia y aseguran la escena en espera del OIJ”, indica el informe.