Esto es lo que la mamá del niño que murió, supuestamente atragantado, les dijo a los policías que llegaron a su casa

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz con relación al caso de un niño de 4 años que murió, supuestamente, por atragantamiento en Desamparados de Alajuela.

Un reporte policial facilitado a La Teja revela lo que la madre del niño, una mujer apellidada Sandoval, de 25 años, les habría dicho a los policías que llegaron a su casa y descubrieron la muerte del menor.

Según ese informe, los hechos ocurrieron este jueves en Desamparados de Alajuela, específicamente en calle la Babilonia, contigua al condominio Agua Clara.

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Al parecer, los oficiales se presentaron en la casa en la que se encontraba la mujer junto a su pareja, otra mujer apellidada Hernández, de 32 años.

Los oficiales anotaron en el reporte la versión dada por la madre del menor. Foto: Alejandro Gamboa

“Oficiales indagan y ubican fallecido a un menor de 4 años, la madre, apellidada Sandoval Fonseca, indica que le estaba dando avena y se atragantó, paramédicos de la Cruz Roja lo declaran fallecido”, indica el reporte policial.

Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que ambas mujeres fueron detenidas por dirección funcional del Ministerio Público; sin embargo, a este momento no se ha dado a conocer si se les está atribuyendo algún presunto delito.

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Este medio también consultó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre este caso.

“El Departamento de Atención y Respuesta Inmediata de Alajuela está atendiendo el incidente. Esta es la atención preliminar por si hay personas menores de 18 años y coordinar con Fiscalía y OIJ con base en hallazgos judiciales”.

También se le consultó a dicha institución si la familia del menor fallecido había sido intervenida anteriormente, por lo que se está a la espera de una respuesta.