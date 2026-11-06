Esto se sabe de las mujeres detenidas tras caso de niño que murió, al parecer, atragantado

Nuevos detalles salieron a la luz con relación a la dos mujeres que fueron detenidas por el OIJ en el caso de un niño de 5 años que murió, supuestamente, atragantado en Alajuela.
La Policía Judicial informó que se trata de dos mujeres de apellidos Sandoval, de 25 años; y Hernández, de 32. De momento, no se ha indicado si estas serán investigadas por algún presunto delito.
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Una fuente cercana al caso confirmó a La Teja que la mujer de apellido Sandoval es la madre del menor fallecido, mientras que la otra mujer, en apariencia, sería su pareja sentimental.
La muerte del menor fue dada a conocer por el OIJ la tarde de este jueves y se indicó que el trágico hecho habría ocurrido alrededor de las 11:30 a.m. en el sector de Desamparados de Alajuela.
“Específicamente se recibió un reporte por el fallecimiento de un menor, supuestamente, a consecuencia de asfixia por atragantamiento. Los agentes judiciales se presentaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo”.
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Los investigadores trasladaron el cuerpo del menor a la morgue judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia para determinar con claridad cuál fue la causa de su muerte.
En cuanto a la detención de las dos mujeres, el OIJ solamente indicó que esto se realizó por dirección funcional del Ministerio Público.