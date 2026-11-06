Esto se sabe de las mujeres detenidas tras caso de niño que murió, al parecer, atragantado

Nuevos detalles salieron a la luz con relación a la dos mujeres que fueron detenidas por el OIJ en el caso de un niño de 5 años que murió, supuestamente, atragantado en Alajuela.

La Policía Judicial informó que se trata de dos mujeres de apellidos Sandoval, de 25 años; y Hernández, de 32. De momento, no se ha indicado si estas serán investigadas por algún presunto delito.

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Una fuente cercana al caso confirmó a La Teja que la mujer de apellido Sandoval es la madre del menor fallecido, mientras que la otra mujer, en apariencia, sería su pareja sentimental.

El OIJ realizará una autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte del niño. (Silvia Coto)

La muerte del menor fue dada a conocer por el OIJ la tarde de este jueves y se indicó que el trágico hecho habría ocurrido alrededor de las 11:30 a.m. en el sector de Desamparados de Alajuela.

“Específicamente se recibió un reporte por el fallecimiento de un menor, supuestamente, a consecuencia de asfixia por atragantamiento. Los agentes judiciales se presentaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo”.

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Los investigadores trasladaron el cuerpo del menor a la morgue judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia para determinar con claridad cuál fue la causa de su muerte.

En cuanto a la detención de las dos mujeres, el OIJ solamente indicó que esto se realizó por dirección funcional del Ministerio Público.