¿Qué pasó con la mamá de niño que, supuestamente, murió atragantado y su pareja? Esto acaba de informar la Fiscalía

El Ministerio Público reveló nuevos detalles sobre la situación de la madre del niño que, supuestamente, murió atragantado, y de su pareja sentimental, quienes fueron detenidas el jueves luego de que se diera a conocer el fallecimiento del pequeño de 4 años.

Ante una consulta hecha por La Teja, la Fiscalía Adjunta de Alajuela confirmó que investiga los hechos dentro del expediente 26-006061-0057-PE, en el que la madre del niño, apellidada Sandoval, de 25 años, y su pareja, apellidada Hernández, de 32, figuran como imputadas.

LEA MÁS: Reporte policial revela preocupante indicio en caso de niño que murió, supuestamente, atragantado

“Estas se encuentran detenidas y, actualmente, está en proceso la toma de la declaración indagatoria de ambas, tras lo cual se determinará la eventual solicitud de medidas cautelares ante el juzgado penal”, destacó el Ministerio Público.

La Fiscalía está a la espera del resultado de la autopsia. Foto Archivo. (Rafael Pacheco Granados)

La Fiscalía también señaló que está a la espera del resultado de las diligencias de investigación que solicitó, entre ellas, la autopsia, para reunir evidencia que permita aclarar las circunstancias de la muerte del niño.

“Debido a que la etapa de investigación es privada, no es posible brindar más detalles, de acuerdo con lo que dispone el artículo 295 del Código Procesal Penal”, agregó la Fiscalía.

LEA MÁS: Esto es lo que la mamá del niño que murió, supuestamente atragantado, les dijo a los policías que llegaron a su casa

De acuerdo con un reporte policial facilitado a este medio, la madre del menor les dijo a los policías que atendieron el caso, que la tragedia ocurrió cuando el niño estaba comiendo; sin embargo, los oficiales notaron una situación que les llamó la atención.

“Oficiales indagan y ubican fallecido a un menor de 4 años. La madre, apellidada Sandoval Fonseca, indica que le estaba dando avena y se atragantó, paramédicos de la Cruz Roja lo declaran fallecido, ven signos de violencia y aseguran la escena en espera del OIJ”, indica el informe.

De momento, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en la muerte del niño.