Reporte policial revela preocupante indicio en caso de niño que murió, supuestamente, atragantado

El reporte policial hecho por oficiales de la Fuerza Pública que se presentaron a la casa del niño de 4 años que murió, supuestamente, por un atragantamiento, revela un preocupante indicio que podría darle un giro al caso.

El hecho salió a la luz este jueves, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la muerte del menor, la cual ocurrió en Desamparados de Alajuela, específicamente en calle La Babilonia.

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Por este caso, el OIJ detuvo a la madre del niño, una mujer de apellido Sandoval, de 25 años, y a su pareja sentimental, otra mujer apellidada Hernández, de 32. Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer si estas mujeres son investigadas por algún presunto delito.

El menor falleció en Desamparados de Alajuela. Foto Archivo. (Silvia Coto)

Según el informe policial facilitado a La Teja, la madre del niño les dijo a los policías que la tragedia ocurrió cuando el menor estaba comiendo; sin embargo, en el reporte los oficiales anotaron una situación que les llamó la atención.

“Oficiales indagan y ubican fallecido a un menor de 4 años. La madre, apellidada Sandoval Fonseca, indica que le estaba dando avena y se atragantó, paramédicos de la Cruz Roja lo declaran fallecido, ven signos de violencia y aseguran la escena en espera del OIJ”, indica el informe.

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Al momento de la captura de ambas mujeres, la Policía Judicial no se refirió a los supuestos signos de violencia que, en apariencia, presentaba el niño, únicamente señalaron que ambas mujeres fueron detenidas bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Este medio consultó al Ministerio Público para conocer el motivo de la detención de las mujeres y si se abriría una causa penal por algún presunto delito.

También se le preguntó al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) si la familia del niño había sido intervenida anteriormente, por lo que se está a la espera de una respuesta por parte de ambas instituciones.