Don Stockwell y Hugo Barboza tuvieron destinos distintos tras audiencia del caso Éxodo

El destino para Don Stockwell y los demás imputados en el caso Éxodo ya se conoce.

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José determinó que Stockwell no irá a prisión preventiva.

Sin embargo, la misma suerte no tuvo el productor Hugo Benavides Barboza, conocido como Hugo Barboza, quien pasará seis meses en prisión preventiva, hasta el próximo 7 de mayo del 2027.

Junto a Benavides, también enviaron a prisión preventiva a otras 10 personas, mientras que otras siete quedaron en libertad de manera inmediata.

La resolución fue informada a los abogados cerca de las 8:40 a. m. de este viernes 6 de noviembre.

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Don Stockwell no tendrá que cumplir prisión preventiva. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Stockwell es investigado por el presunto delito de legitimación de capitales, pues, según la tesis de las autoridades, habría recibido dinero producto del narcotráfico para financiar una serie de eventos.

Según la Policía Judicial, ese dinero habría sido aportado por Edwin Vargas García, un presunto líder narco conocido como Sobrino, quien actualmente se encuentra encarcelado.

En su declaración indagatoria, Stockwell dijo que desconocía de dónde provenía el dinero y que conoció a Vargas por medio de otro empresario de eventos de apellido Barboza.