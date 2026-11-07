Mortal accidente de tránsito en Alajuela deja una desgarradora imagen

Una colisión múltiple ocurrida durante las primeras horas de este sábado tuvo un desenlace fatal y dejó una escena verdaderamente desgarradora.

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Se trató de un aparatoso choque entre tres carros y una motocicleta ocurrido a eso de las 5:30 a.m. en Río Segundo de Alajuela, en el sector de La Julieta, el cual dejó como saldo la muerte de uno de los conductores, según el reporte del Cuerpo de Bomberos.

Uno de los conductores murió dentro del vehículo en el que viajaba. Foto Río Segundo Alajuela Informa. (Redes/Uno de los conductores murió dentro del vehículo en el que viajaba. Foto Río Segundo Alajuela Informa.)

En redes sociales circula una fotografía que muestra la desgarradora escena que quedó tras el accidente, pues en dicha imagen se observan dos de los carros despedazados y en uno de estos el cuerpo del conductor fallecido, el cual fue envuelto con una manta blanca.

En su reporte, el Cuerpo de Bomberos no indicó si otras personas fueron atendidas o trasladadas a algún centro médico.

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De momento, la autoridades no han dado a conocer una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal accidente, pues las autoridades aún están trabajando en la escena.

Se espera que en hora de la mañana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dé a conocer la identidad de la persona fallecida.