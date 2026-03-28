Balacera en Barranca deja dos heridos de gravedad

Una nueva balacera la tarde de este sábado cerca de Plaza Fantasma de Barranca, en Puntarenas, dejó como saldo dos personas heridas de bala.

El hecho se registró cerca de la zona conocida como Gloria Bejarano, donde, según reportes preliminares, se escucharon múltiples detonaciones.

Los heridos fueron llevados por la Cruz Roja.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia ubicaron a dos personas con heridas de bala, por lo que de inmediato fueron atendidas y trasladadas en condición delicada al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

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De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de los heridos ni sobre las circunstancias que mediaron en este nuevo hecho de violencia.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.