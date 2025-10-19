Sucesos

Balacera en Moravia: dos hombres mueren tras recibir múltiples disparos

Una violenta balacera dejó a dos hombres fallecidos, un adulto y un joven

Por Silvia Coto

Dos hombres fueron asesinados en una balacera que se registró la noche de este sábado 18 de octubre en Moravia.

Las autoridades investigan el asesinato de dos hombres en La Trinidad de Moravia (Juan R. Costa)

Vecinos reportaron disparos en la zona de La Trinidad, lo que movilizó de inmediato a unidades de la Fuerza Pública y dos ambulancias de la Cruz Roja al sitio.

OIJ investiga

Al llegar, los socorristas encontraron a dos hombres heridos por arma de fuego, quienes lamentablemente ya no presentaban signos vitales.

El OIJ inició la investigación para determinar las causas de la balacera en Moravia y dar con los responsables.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

