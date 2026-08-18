Balacera en Paraíso deja segunda víctima mortal tras fallecer mientras era atendida en el sitio

En la violenta balacera ocurrida este lunes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, el número de víctimas aumentó a dos luego de que una de las personas que estaba siendo atendida en el sitio murió.

El hecho ocurrió 100 metros al norte del INA, donde tres personas viajaban en un carro cuando, aparentemente, fueron atacadas a múltiples disparos desde una motocicleta.

Inicialmente, una de las víctimas murió en el lugar, mientras que las otras dos resultaron heridas por múltiples impactos. Así lo confirmó la Policía.

Dos jóvenes fallecieron y uno resulto herido en Paraíso de Cartago (cortesía/cortesia)

Los pistoleros dispararon en más de una ocasión.

Sin embargo, mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación, uno de los heridos falleció, por lo que ahora son dos las personas que perdieron la vida producto del ataque.

Una de las víctimas quedó sobre el volante del carro, por lo que durante varios minutos la bocina del carro no dejó de sonar.

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La tercera víctima permanece herida y, según la información preliminar, se encuentra en estado sumamente crítico. El joven fue llevado al Hospital Max Peralta.

La escena permanece bajo custodia policial a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

Por el momento, se desconocen las identidades de las víctimas y las circunstancias que habrían motivado la balacera.