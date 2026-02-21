Balacera en parqueo de centro comercial deja dos heridos en Liberia

Dos hombres resultaron heridos de bala la madrugada de este sábado 21 de febrero en el parqueo de un centro comercial en Liberia.

De acuerdo con el OIJ, la alerta ingresó a eso de las 3:30 a. m., cuando se reportó una balacera en el sitio.

Los heridos fueron identificados con los apellidos Florián, de 25 años, y Torres, de quien no trascendió la edad.

Ataque ocurrió a las 3:30 a. m.; OIJ investiga lo sucedido. (Juan R. Costa)

“Ellos se encontraban en el parqueo, cuando por razones que se investigan se presentó la balacera y resultaron heridos”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

Ambos hombres fueron trasladados a un centro médico para recibir atención, mientras las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias que mediaron en el ataque.