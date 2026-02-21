Mujer que fue hallada sin vida en apartamento ya fue identificada y trabajaba para una entidad del Estado

Una joven enfermera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la víctima que hallaron sin vida en un apartamento en calle Vargas, en Guápiles.

La víctima fue identificada como Silvia Fernández, de 33 años. Su fallecimiento fue lamentado públicamente por la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA), organización que expresó su pesar por la partida de la funcionaria.

El hallazgo se dio luego de que a las 3:30 p. m. de este viernes 20 de febrero ingresara una alerta a la línea confidencial del OIJ (800-8000-645). Agentes judiciales se desplazaron al lugar para verificar la información y confirmaron que la mujer se encontraba sin vida dentro del apartamento.

Silvia Fernández, de 33 años, es la enfermera que encontraron sin vida en una apartamento en en calle Vargas, en Guápiles, este viernes 20 de febrero del 2026. Foto: Tomada de Unión CCSS (Tomada de Unión CCSS/Tomada de Unión CCSS)

De acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

El caso se mantiene en investigación, a la espera de los resultados de la autopsia que permitirán esclarecer qué ocurrió con la joven profesional de la salud.