Dos escenas distintas, un mismo misterio: investigan muerte de mujeres en Guápiles y Turrialba

El hallazgo de dos mujeres sin vida en puntos distintos del país mantiene bajo investigación a las autoridades judiciales, quienes trabajan para determinar las causas de ambos fallecimientos.

Una de las víctimas fue identificada con el apellido Fernández, de 33 años. Su cuerpo fue localizado dentro de un apartamento en calle Vargas, en Guápiles, luego de que a las 3:30 p. m. de este viernes 20 de febrero ingresara una alerta a la línea confidencial del OIJ, la 800-8000 645.

Agentes judiciales acudieron al sitio para corroborar la información y confirmaron el hallazgo. “No presenta signos de violencia, sin embargo el cuerpo es llevado a la morgue judicial para determinar las causas de la muerte”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos hallazgos en diferentes cantones encendieron las alertas este viernes 20 de febrero. Foto: José Cordero

Familiar encontró a adulta mayor sin vida en Turrialba

El segundo caso ocurrió en Turrialba, específicamente en Tres Equis. Allí, un familiar encontró sin vida a una mujer de apellido Avendaño, de 79 años. El reporte ingresó a las 5:30 p. m. de este mismo viernes.

“Un familiar ingresó a la vivienda y se percata que estaba fallecida, por lo que alerta a las autoridades quienes levantaron el cuerpo”, señalaron desde la oficina de prensa judicial.

De manera preliminar, Avendaño tendría aproximadamente cuatro días de fallecida y no presentaba heridas visibles. No obstante, será la autopsia la que determine con exactitud la causa de muerte en ambos casos.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.