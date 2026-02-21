Sicarios mataron violentamente a extranjero frente a amigos afuera de su casa en Escazú

Un hombre de apellido Sánchez, de 31 años y de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado a balazos la noche de este viernes 20 de febrero en San Rafael de Escazú.

El ataque ocurrió cerca de las 8 p. m., cuando la víctima se encontraba compartiendo con dos amigos en las afueras de una vivienda.

Según informó el OIJ, en apariencia tres hombres estaban reunidos en el sitio cuando fueron abordados por dos sujetos que se desplazaban en motocicleta.

“En apariencia Sánchez se encontraba en compañía de otros dos hombres en las afueras de una vivienda, cuando son abordados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, los mismos sin mediar palabra alguna les dispararon en múltiples ocasiones, logrando impactar a Sánchez en dos ocasiones”, indicaron en la oficina de prensa judicial.

De acuerdo con el informe preliminar, Sánchez recibió impactos de bala en el costado izquierdo del cuerpo y en la espalda.

La agresión fue reportada a la Cruz Roja a las 8:18 p. m. La Policía Municipal de Escazú llegó a la Cruz Roja para dar custodia.

Tras el ataque, los pistoleros huyeron del lugar, mientras que los amigos de la víctima lo trasladaron de emergencia al comité de la Cruz Roja en Escazú y luego al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después fue declarado fallecido por los médicos.

El caso se mantiene en investigación para dar con el paradero de los responsables y esclarecer el móvil del crimen.