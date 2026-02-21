Sucesos

Reportan múltiples disparos en Vista Hermosa de Cartago; hay fuerte presencia policial

La Policía mantiene el área intervenida y se reportan personas detenidas, a la espera de la llegada del OIJ para iniciar la investigación

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una fuerte movilización policial se da la noche de este viernes en Vista Hermosa, en Cartago, tras el reporte de múltiples detonaciones.

Según información preliminar, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos en la zona. Oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron de inmediato al sitio y mantienen acordonada el área.

Una fuerte balacera se registró en Cartago.

Extraoficialmente, trascendió que habría varias personas detenidas; sin embargo, las circunstancias del suceso aún no han sido confirmadas.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un apartamento

Se está a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumirían la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La situación se mantiene en desarrollo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balaceracartagodisparospolicíadetenidosvista hermosa cartago
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.