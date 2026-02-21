Reportan múltiples disparos en Vista Hermosa de Cartago; hay fuerte presencia policial

Una fuerte movilización policial se da la noche de este viernes en Vista Hermosa, en Cartago, tras el reporte de múltiples detonaciones.
Según información preliminar, vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar varios disparos en la zona. Oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron de inmediato al sitio y mantienen acordonada el área.
Extraoficialmente, trascendió que habría varias personas detenidas; sin embargo, las circunstancias del suceso aún no han sido confirmadas.
Se está a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes asumirían la investigación para esclarecer lo ocurrido.
La situación se mantiene en desarrollo.