Balacera en Parrita dejó a un hombre sin vida en plena vía pública

Los hechos se dieron la madrigada de este jueves en Puntarenas.

Un hombre cuya edad no trascendió murió la madrugada de este jueves en Parrita, Puntarenas, luego de recibir múltiples balazos mientras se encontraba en el sector de Playón, Puntarenas.

El hecho ocurrió a eso de las 4:30 de la mañana, cuando vecinos escucharon varias detonaciones y alertaron al 911.

La Cruz Roja le informó a este medio que al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron al masculino tendido en la vía pública, pero ya no presentaba signos de vida. Según el informe, el hombre recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Los hechos se dieron la madrugada de este jueves. Foto con fines ilustrativos.

Las autoridades custodiaron la escena y el caso quedó en manos del OIJ de Quepos, quienes iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer lo que sucedió.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.