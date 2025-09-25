Sucesos

Hombre muere baleado dentro de carro a escasos metros de la Cruz Roja de Tres Ríos

Al parecer, el ahora fallecido, fue llevado en ese carro hasta el comité de la Cruz Roja en busca de ayuda

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos
El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos (FAcebook/El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos)

La calle que pasa al puro frente de un comité de la Cruz Roja se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues a pocos metros de dicho lugar, un hombre falleció a causa de un terrible ataque.

LEA MÁS: Peligrosa fuga de gas en Moravia pudo provocar mortal tragedia similar a una ocurrida en México

Así lo confirmó a La Teja la central de comunicaciones de la Benemérita, la cual informó que se trató de un hombre que murió dentro de un carro, que quedó en media calle y a pocos metros del comité de Cruz Roja de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

En imágenes que circulan en redes se observa el carro rojo en el que murió el hombre a consecuencia de múltiples disparos. En las fotografías se alcanza a ver en el parabrisas del vehículo lo que parecieran ser impactos de bala.

LEA MÁS: Estas son las pistas que hacen pensar al OIJ que cuerpos hallados en Quepos son de pareja alemana

De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, al parecer, otra persona manejó ese carro hasta la Cruz Roja con la intención de que los paramédicos ayudaran al hombre, pero este ya había fallecido.

LEA MÁS: Este miércoles finaliza etapa clave para definir qué sucederá con extradición de Celso Gamboa

Los cuerpos policiales aún no han dado a conocer cómo ocurrieron los hechos, pero de forma preliminar trascendió que el ataque que le costó la vida este hombre, cuya identidad se desconoce, habría ocurrió en San Diego, específicamente en calle Girales, pero esto no ha sido confirmado.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio Tres RíosHombre asesinado Tres RíosCruz Roja Tres Ríos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.