Hombre muere baleado dentro de carro a escasos metros de la Cruz Roja de Tres Ríos

El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos (FAcebook/El hombre murió baleado dentro del carro a escasos metros del comité de Cruz Roja. Foto Actividades y Anuncios Tres Ríos)

La calle que pasa al puro frente de un comité de la Cruz Roja se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues a pocos metros de dicho lugar, un hombre falleció a causa de un terrible ataque.

Así lo confirmó a La Teja la central de comunicaciones de la Benemérita, la cual informó que se trató de un hombre que murió dentro de un carro, que quedó en media calle y a pocos metros del comité de Cruz Roja de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

En imágenes que circulan en redes se observa el carro rojo en el que murió el hombre a consecuencia de múltiples disparos. En las fotografías se alcanza a ver en el parabrisas del vehículo lo que parecieran ser impactos de bala.

De acuerdo con la versión que manejan las autoridades, al parecer, otra persona manejó ese carro hasta la Cruz Roja con la intención de que los paramédicos ayudaran al hombre, pero este ya había fallecido.

Los cuerpos policiales aún no han dado a conocer cómo ocurrieron los hechos, pero de forma preliminar trascendió que el ataque que le costó la vida este hombre, cuya identidad se desconoce, habría ocurrió en San Diego, específicamente en calle Girales, pero esto no ha sido confirmado.