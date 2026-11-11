Balacera en plaza de Tres Ríos deja a un hombre fallecido y a una mujer herida de gravedad

Un hombre murió baleado la tarde de este martes en Dulce Nombre de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

El ataque ocurrió en una plaza.

Un hombre murió y una mujer resulto herida en una balacera. (Cruz Roja/Cortesía)

Según el reporte de la Cruz Roja, cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre con múltiples heridas de bala y lo declararon fallecido en el lugar.

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En el mismo hecho, una mujer de 26 años recibió tres balazos. Los cruzrojistas la trasladaron en condición crítica a la clínica de Tres Ríos.

De momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque y la identidad de las víctimas.