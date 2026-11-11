Sucesos

Balacera en plaza de Tres Ríos deja a un hombre fallecido y a una mujer herida de gravedad

Hombre fallece en plaza de Dulce Nombre de Tres Ríos tras recibir múltiples impactos de bala

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Un hombre murió baleado la tarde de este martes en Dulce Nombre de Tres Ríos, en La Unión de Cartago.

El ataque ocurrió en una plaza.

últimas horas cruz roja
Un hombre murió y una mujer resulto herida en una balacera. (Cruz Roja/Cortesía)

Según el reporte de la Cruz Roja, cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre con múltiples heridas de bala y lo declararon fallecido en el lugar.

LEA MÁS: OIJ detiene a oficial de Tránsito sospechoso de utilizar un vehículo robado en Cartago

En el mismo hecho, una mujer de 26 años recibió tres balazos. Los cruzrojistas la trasladaron en condición crítica a la clínica de Tres Ríos.

De momento, se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque y la identidad de las víctimas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer herida de gravedadhombre fallecido por disparosDulce Nombre de Tres Ríosbalacera en Tres Ríos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.