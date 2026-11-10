OIJ detiene a oficial de Tránsito sospechoso de utilizar un vehículo robado en Cartago

Un oficial de la Policía de Tránsito, de apellido Picado y de 35 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pues figura como sospechoso de los delitos de receptación, alteración de señas y marcas, entre otros.

Un oficial fue detenido como sospechoso de andar en un carro robado (OIJ/Cortesía)

La captura se realizó este martes durante un allanamiento en una vivienda en Agua Caliente de Cartago.

Según la investigación, los agentes relacionaron al tráfico con la aparente utilización de un vehículo tipo pick-up que había sido robado durante un presunto asalto a una vivienda, ocurrido el 31 de marzo de 2025, en El Guarco de Cartago.

Los investigadores lograron recuperar el carro y, mediante análisis periciales, confirmaron que correspondía al denunciado como robado y que presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación.

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Durante el allanamiento, los agentes decomisaron aparatos electrónicos, documentos relacionados con vehículos, varias placas metálicas de circulación, dos radios portátiles y cinco chalecos antibalas.

Además, encontraron una pistola calibre 9 milímetros, una máquina contadora de billetes y un dispositivo electrónico de ocho antenas que, por sus características, podría funcionar como inhibidor de señales de comunicación y de rastreo satelital.

El oficial detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público.