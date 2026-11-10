Choque de tres vehículos deja personas atrapadas en la Ruta 1, en Naranjo

La Cruz Roja atiende una colisión en la que están involucrados tres vehículos sobre la Ruta 1, y desplaza una gran cantidad de unidades.

La Cruz Roja reporta personas atrapadas en el sitio.Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

El accidente ocurrió aproximadamente un kilómetro después del peaje de Naranjo, en sentido hacia San Ramón.

La primera ambulancia en el sitio confirmó que hay personas atrapadas dentro de los vehículos, por lo que fue necesario movilizar equipos especializados de rescate.

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En este momento, la Cruz Roja desplaza recursos de rescate, dos unidades operativas y tres ambulancias para atender la emergencia.

Los equipos se mantienen trabajando en el lugar. De momento, no se ha informado sobre la cantidad de personas afectadas ni la condición de los pacientes.