Ocho disparos despertaron las alertas en zona de tres embajadas en Sabana Norte

Una balacera registrada durante la madrugada de este martes 10 de noviembre puso en alerta a las autoridades en Sabana Norte, San José.

En un sector se ubican tres embajadas, la de Turquía, Japón y Alemania.

En apariencia, durante el tiroteo se escucharon ocho disparos y uno de los proyectiles impactó un ventanal de una de las embajadas.

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El tiroteo ocurrió a la 1:11 a. m. de este martes y provocó la movilización de agentes judiciales y otras autoridades en Sabana Norte. Foto: Christhian Montero (Chris/Foto: La Nación)

El hecho habría ocurrido a la 1:11 a. m. y, aunque no se reportaron personas heridas, la situación movilizó a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al amanecer de este martes y a otras autoridades hasta el sitio.

De momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la balacera ni sobre quiénes estarían detrás de los disparos.

Las autoridades tampoco han dado detalles de lo ocurrido, analizan cámaras de video, en apariencia en estos habría quedado grabado un carro en el que viajaban los pistoleros.