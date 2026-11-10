Dos oficiales de la Fuerza Pública figuran entre sospechosos de peligrosa banda en Guanacaste

Dos oficiales de la Fuerza Pública figuran entre los detenidos sospechosas de integrar una peligrosa banda a la que se le atribuyen varios hechos violentos en Guanacaste, entre ellos el homicidio de un taxista informal que fue quemado dentro de su propio vehículo.

Los uniformados son de apellidos Maltés, de 36 años, y Centeno, de 40 años, quienes forman parte del grupo investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización es sospechosa de cometer el asesinato de un hombre de apellido Navarrete, ocurrido el 6 de julio del 2025 en Belén de Carrillo. Según la investigación, la víctima fue interceptada para asaltarla, recibió un disparo y posteriormente los responsables quemaron el vehículo con él adentro.

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Dos oficiales de la Fuerza Pública figuran entre los detenidos sospechosas de integrar una peligrosa banda a la que se le atribuyen varios hechos violentos en Guanacaste. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Además, al grupo se le relaciona con una tentativa de homicidio contra un ganadero de 77 años, 13 causas por robos de motocicletas mediante bajonazos y la aparente venta de drogas como cocaína, marihuana y crack.

Las detenciones se realizaron la madrugada de este martes 10 de noviembre, durante cinco allanamientos en distintos sectores de Guanacaste.

Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, se trata de 10 personas detenidas; además de los policías, los sospechosos son de apellidos Guerrero, González, ambos de 19 años; Lara, de 39 años; Jiménez, de 23 años; Apú, de 20 años, un adolescente de 16 años y dos mujeres de apellidos Medina, de 21 años y Benavides, de 41 años.