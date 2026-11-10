Exjefe policial condenado por usar patrullas para ir a un hotel y hacer vueltas personales

Un exjefe policial se habría aprovechado de su cargo para utilizar patrullas de la Fuerza Pública con fines personales, como ser trasladado a un hotel o hasta su propia casa para recoger unos lentes.

Esa situación terminó saliéndole cara al hombre apellidado Solís Blanco, quien era el subjefe de la delegación de Fuerza Pública de Flores, en Heredia, pues fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acreditó la culpabilidad de Solís como responsable de tres delitos de peculado de uso.

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Pese a esa condena, el exjefe policial no pondrá ni un solo pie en prisión, pues dicho tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de tres años, período en el cual no podrá cometer un nuevo delito.

El exjefe policial incluso habría usado una patrulla para ir a su casa a recoger unos lentes.

Además, durante tres años no podrá ejercer cargos, empleos o funciones públicas.

Solís también recibió un castigo a nivel económico, pues se declaró con lugar la demanda civil resarcitoria promovida por el Estado, por lo que fue condenado al pago de ₡3 millones por concepto de daño social, ₡600 mil por costas personales, ₡726 mil por honorarios profesionales de la querella, además de los intereses legales correspondientes, para un total de ₡4.326.000.

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Uso de patrullas

De acuerdo con la Fiscalía, el exjefe policial utilizó en tres oportunidades recursos del Ministerio de Seguridad Pública para atender asuntos de carácter personal, como el traslado en una unidad policial a una reunión privada en un hotel en Santo Domingo de Heredia, ser recogido en su casa, en Alajuela, y desplazarse hasta su vivienda para recoger unos lentes de uso personal.

“En su sentencia, el 19 de octubre anterior, el Tribunal consideró que dichas conductas constituyeron un desvío de bienes y servicios públicos respecto de la finalidad para la cual fueron asignados, vulnerando los deberes de probidad, legalidad y la correcta administración de los recursos estatales. Asimismo, el órgano estimó que el acusado se aprovechó de su posición jerárquica para disponer de oficiales subordinados en actividades ajenas al servicio público”.