Sucesos

Balacera le roba la paz a vecinos y deja un muerto en Desamparados

Ataque ocurrió durante la madrugada en barrio La Vizcaya, en San Rafael Abajo de Desamparados

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Por Alejandra Morales

Una balacera interrumpió el sueño y la tranquilidad de los vecinos de barrio La Vizcaya, en San Rafael Abajo de Desamparados, donde se registró un nuevo hecho violento que cobró la vida de un hombre.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja Costarricense a las 12:19 a. m. de este jueves 26 de marzo.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, al llegar al sitio encontraron a un hombre adulto herido por arma de fuego, quien ya no presentaba signos vitales.

“Hombre adulto herido por arma de fuego, se aborda sin signos vitales con múltiples impactos en tórax y abdomen”, detallaron.

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Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
El ataque ocurrió durante la madrugada en barrio La Vizcaya, en San Rafael Abajo de Desamparados. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero/Cortesía)

De manera preliminar, la víctima sería un joven de aproximadamente 25 años; sin embargo, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

Violencia que no da tregua

Este hecho se suma a la preocupante cifra de homicidios en el país.

Hasta el 25 de marzo, se registraban 164 homicidios a nivel nacional, siendo San José la provincia con mayor cantidad de casos, con 52 asesinatos.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales para su respectiva investigación.

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homicidio en barrio La Vizcaya, en San Rafael Abajo de Desamparadosasesinato
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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