Cinco personas más vivían en la casa que se incendió y donde hallaron un cuerpo

La persona que fue encontrada sin vida dentro de una casa, que la noche de este miércoles fue devorada por las llamas en Cartago, no vivía sola.

Así lo reveló el Cuerpo de Bomberos, el cual indicó que en esa vivienda habitaban otras cinco personas, quienes lograron salvarse de la mortal tragedia.

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“En el lugar habitaban seis personas, todas adultas; no obstante, una de estas fue encontrada sin vida dentro de la estructura”, explicó el bombero Esteban Solano.

El incendio ocurrió en el centro de una cuadra en Cot de Oreamuno. Foto Facebook. (Facebook/El incendio ocurrió en el centro de una cuadra en Cot de Oreamuno. Foto Facebook.)

Hasta este momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida.

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La tragedia fue reportada a eso de las 6:20 p.m. y tuvo como escenario el sector de Cot de Oreamuno, en Cartago, específicamente 200 metros al oeste y 100 al norte del Ebais.

“Se trató de un incendio que consumió una estructura de 70 metros cuadrados, que se ubicaba en el centro de una cuadra, una ubicación bastante complicada para nosotros, pero gracias a la rápida colocación de las líneas de extinción se evitó que se propagara a las estructuras vecinas”, detalló Solano.

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Tras controlar el incendio, los bomberos entregaron la escena al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.