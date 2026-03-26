Sucesos

Tragedia en Cartago: Descubren triste escena dentro de casa que se incendiaba

El Cuerpo de Bomberos está atendiendo la emergencia contra cuatro unidades

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Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más la provincia de Cartago es escenario de una tragedia, esta vez a raíz de un voraz incendio que amenaza con consumir por completo una humilde casa.

Lo más grave de este hecho es que el Cuerpo de Bomberos confirmó hace pocos minutos que dentro de esa vivienda fue encontrado el cuerpo de una persona.

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La emergencia fue reportada a eso de las 6:20 p.m. de este miércoles y tiene como lugar el sector de Cot de Oreamuno, en Cartago, específicamente 200 metros al oeste y 100 metros al norte del Ebais.

“Se trata de una estructura tipo casa de habitación completamente comprometida por las llamas. Dentro de la misma se localizó el cuerpo de una persona sin vida”, informó Bomberos.

Hallan persona fallecida dentro de casa incendiada en Cot de Oreamuno. Foto Facebook.
Hallan persona fallecida dentro de casa incendiada en Cot de Oreamuno. Foto Facebook. (Hallan persona fallecida dentro de casa incendiada en Cot de Oreamuno. Foto Facebook. /Hallan persona fallecida dentro de casa incendiada en Cot de Oreamuno. Foto Facebook.)

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El incendio todavía no ha sido controlado por los cuerpos de emergencia y de momento, cuatro unidades de la estación de Bomberos de Cartago se encuentran luchando contra las llamas.

Las autoridades aún no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida y si esta murió a consecuencia de las llamas u otra circunstancia.

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*Noticia en desarrollo.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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