Voraz incendio en Alajuela dejó a familia sin nada, solo 3 biblias resultaron intactas

En cuestión de pocos minutos doña Xinia Céspedes y su familia lo perdieron todo a manos de un voraz incendio que dejó su casa hecha cenizas.

Las llamas arrasaron con todo, sin embargo, en medio de esa difícil situación ocurrió un milagro, pues las tres biblias de esta familia vecina de Alajuela sobrevivieron al fuego.

“Tenemos tres biblias y quedaron intactas”, destacó Céspedes.

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Las biblias resultaron intactas. (Bomberos/Incendio en barrio San José de Alajuela.)

El siniestro ocurrió a eso de las 10 p.m. de este martes en la localidad de barrio San José de Alajuela, 50 metros antes del motel La Sirenita.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el fuego afectó un área de aproximadamente 350 metros cuadrados, causando daños en al menos tres viviendas.

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“Para el control de este incendio, fue necesaria la participación de los bomberos de Alajuela con tres unidades, además se sumó la unidad de dron y un cisterna”, indicó Bomberos.

Doña Xinia explicó que hasta donde saben, el incendio se habría originado en una chatarrera que se encontraba al lado de su vivienda.

Incendio en barrio San José de Alajuela. (Bomberos/Incendio en barrio San José de Alajuela.)

“Mi esposo estaba en la sala y le empezó a llegar un olor como a quemado, entonces como ese señor tenía esa chatarrera, nosotros toda la vida hemos pasado muy pendientes, y cuando mi esposo salió a ver qué pasaba fue cuando se encontró unas llamaradas. Nada más logramos sacar a los chiquillos, tuvimos que salir espantados”, contó.

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La señora dijo que ella, su esposo y sus tres hijos de 21, 18 y 14 años solo pudieron salir con lo que llevaban puesto.

“Gracias a Dios la casa era propia, entonces ahorita lo que necesitamos es ayuda para poder levantar aunque sean cuatro paredes y un techito para poder empezar de nuevo”, destacó la señora.

Si usted desea ayudar a esta familia puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al teléfono 6130-9733, a nombre de Xinia Céspedes.