Estos son los dos hombres que murieron acribillados por grupo armado en Jicaral

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres que murieron acribillados la noche de este martes en Jicaral, en Lepanto, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que las víctimas de ese atroz ataque fueron un muchacho apellidado Baltodano, de 21 años; y un hombre de apellido Villalobos, de 38 años.

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El violento crimen ocurrió a eso de las 10 p.m. de este martes en la mencionada comunidad porteña, cuando las víctimas se encontraban dentro de una estructura. Extraoficialmente, se habla de que podría tratarse de un supuesto búnker.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, el ataque fue cometido por un grupo de sujetos encapuchados.

Ambos hombres fallecieron a consecuencia de la lluvia de balas. Foto Archivo.

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“En apariencia, los ofendidos se encontraban en una estructura en dicho sector y hasta esta se desplazaron varios sujetos, de momento se desconocen cuántos, los cuales sin mediar palabra alguna habrían disparado en múltiples ocasiones contra las persona que se encontraban dentro de esta estructura”, detalló el OIJ.

Tras cometer el crimen los sospechosos lograron darse a la fuga, mientras que Baltodano y Villalobos fallecieron a consecuencia de los múltiples disparos que recibieron.

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Las autoridades no aclararon si dentro de esta estructura se encontraban más personas, además, no se tiene claro el móvil del crimen, pero no se descarta que pudiera estar relacionado con un tema de drogas.