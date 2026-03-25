Muchacha tuvo que esperar 6 años para que se hiciera justicia por lo que exnovio de su hermana le hizo

Una muchacha tuvo que esperar 6 años para que se hiciera justicia contra el exnovio de su hermana por los terribles actos que este cometió en su contra cuando apenas tenía 16 años.

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El Ministerio Público informó este miércoles que la Fiscalía de Atenas consiguió que el hombre apellidado Segura Rojas fuera condenado a 24 años de cárcel tras ser encontrado responsables de cometer dos delitos de tentativa de homicidio y uno de abuso sexual contra persona menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, los hechos por los que Segura fue condenado ocurrieron entre setiembre y noviembre del 2020, cuando la ofendida tenía 16 años y era cuñada del imputado, ya que él tenía una relación con la hermana de esta.

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Segura pasará 24 años en la cárcel.

“Según demostró el despacho, el hombre se quedó a dormir en la casa de la víctima, lo cual aprovechó para realizar tocamientos abusivos en su perjuicio. Durante el hecho, la novia del imputado lo observó cometiendo la agresión sexual, por lo que le pidió que se retirara de inmediato y finalizó la relación”, indicó la Fiscalía.

El 28 de noviembre de ese año, el imputado llegó a la casa de la víctima y la agredió con un cuchillo, causándole heridas en sus extremidades.

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“En ese momento, el tío de la joven trató de auxiliarla, sin embargo, Segura también lo agredió, tras herirlo en el abdomen”, agregó el Ministerio Público.

Mientras la sentencia queda en firme, el hombre cumplirá seis meses de prisión preventiva.