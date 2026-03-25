Sucesos

Hombre de 55 años pierde la vida de forma trágica luego de que árbol le cayó encima en Pérez Zeledón

El trágico hecho ocurrió la tarde de este miércoles

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Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre perdió la vida de forma trágica la tarde de este miércoles, luego de que, por circunstancias que aún son claras, fue golpeado por un árbol que se vino abajo.

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El mortal hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja a eso de la 1:30 p.m., indicando que el incidente ocurrió en el sector de San Pedro de Pérez Zeledón, en San José.

En cuanto al ahora fallecido, este no ha sido identificado por las autoridades judiciales, mientras que la Benemérita solo indicó que se trataba de un hombre de unos 55 años.

La tragedia ocurrió este miércoles en Pérez Zeledón. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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“De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre adulto, de 55 años, fue impactado por la caída de un árbol. A la llegada de los recursos, el paciente es abordado por el personal cruzrojista; sin embargo, se confirma que se encuentra sin signos vitales en la escena”, informó la Cruz Roja.

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Luego de que se confirmara la muerte del hombre, la escena fue dejado en manos del OIJ para que se realizara el respectivo levantamiento del cuerpo.

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Hombre golpeado árbol Pérez Zeledón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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