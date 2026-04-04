Sucesos

Niño de 9 años es herido de bala dentro de su casa este Sábado Santo por balacera afuera de su hogar

Balacera rompe la tranquilidad de una familia

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Por Alejandra Morales

Un niño de 9 años resultó herido por arma de fuego luego de que una balacera impactara su vivienda en San Felipe de Alajuelita, en un hecho que evidencia que la violencia no da tregua.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta fue recibida a la 1 a. m. de este Sábado Santo.

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Balacera rompe la tranquilidad de una familia. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Según el informe preliminar, el menor se encontraba dentro de su casa cuando varios proyectiles de arma de fuego ingresaron al inmueble, impactándolo en dos ocasiones en una de sus piernas.

Tras lo ocurrido, el menor fue trasladado de urgencia a la clínica Solón Núñez y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños para una mejor atención.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias en las que se dio el ataque armado.

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Niño de 9 años baleado en Alajuelitabalacera en Alajuelita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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