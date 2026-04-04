Niño de 9 años es herido de bala dentro de su casa este Sábado Santo por balacera afuera de su hogar

Un niño de 9 años resultó herido por arma de fuego luego de que una balacera impactara su vivienda en San Felipe de Alajuelita, en un hecho que evidencia que la violencia no da tregua.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la alerta fue recibida a la 1 a. m. de este Sábado Santo.

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Balacera rompe la tranquilidad de una familia. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Según el informe preliminar, el menor se encontraba dentro de su casa cuando varios proyectiles de arma de fuego ingresaron al inmueble, impactándolo en dos ocasiones en una de sus piernas.

Tras lo ocurrido, el menor fue trasladado de urgencia a la clínica Solón Núñez y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños para una mejor atención.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias en las que se dio el ataque armado.