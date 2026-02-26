Sucesos

Balazos y riña en zona minera de Crucitas dejan a hombre en condición crítica

Riña en campamento de finca en Cutris terminó con un herido de bala trasladado de emergencia al hospital de San Carlos

Por Silvia Coto

Un hombre resultó gravemente herido la madrugada de este jueves tras una riña ocurrida en la zona minera de Crucitas, en Cutris de San Carlos.

La emergencia fue reportada a las 12:55 a.m. en finca Vivoyet, en un campamento ubicado en Crucitas, donde la Cruz Roja desplazó una unidad de soporte básico y otra de soporte avanzado para atender la situación.

Según el informe preliminar, el paciente presentaba una herida de bala en una pierna. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado en condición crítica al hospital de San Carlos.

La Cruz Roja atendió al herido de bala en Crucitas (Cruz Roja/Cortesía)

Daniel Quirós, de la Cruz Roja, detalló que “la agresión se dio en la zona minera, lo encontramos en condición crítica y en el camino hicimos transbordo con una unidad de soporte”, debido a la complejidad del acceso y la urgencia del caso.

Las circunstancias que mediaron en la riña ahora deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

