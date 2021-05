“El brazo se astilló, tengo que esperar a que me den cita para que me operen, al parecer, es un proceso un poco largo, en cuanto al dolor en el hospital me han tratado eso, me han tratado excelente, aquí en el Hospital de Guápiles para mí siempre han hecho las cosas excelentes, ya pasó el susto y ahora a empezar con la recuperación de todo esto”, dijo el sobreviviente.