Balean a hombre de 30 años y se investiga posible vínculo con caso de embarazada asesinada

Un hombre de 30 años resultó herido de bala la noche de este martes en Los Filtros, en Alajuelita, San José, en un ataque que ahora es investigado por las autoridades.

El reporte de la emergencia ingresó a las 7:40 p. m. Según la información preliminar, el hombre viajaba en una motocicleta cuando habría sido interceptado por dos hombres que se movilizaban en otra motocicleta.

El herido recibió varias heridas de bala. Foto: Ilustrativa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el acompañante de la segunda motocicleta habría sacado la pistola y disparó en reiteradas ocasiones contra el conductor.

El hombre sufrió heridas de bala en el tórax, ambos hombros y la pierna izquierda.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon del lugar, mientras que personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al herido y lo trasladó al Hospital San Juan de Dios.

Investigan posible relación con otro caso

Este ataque ocurre mientras las autoridades mantienen abierta la investigación por el doble homicidio ocurrido recientemente en calle Lajas, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde fueron asesinadas una joven embarazada y otra mujer.

Según trascendió, el hombre baleado podría ser una persona de interés para los investigadores en relación con ese caso. Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar que tenga participación en el asesinato de Sathia Rueda ni en el doble homicidio, pues las investigaciones en ese caso apenas investigan,

La policía sospecha que el hombre estaría involucrado en la balacera.

Sathia Itzamar Rueda Ortiz, de 24 años esperaba una niña (cortesía/cortesía)

El domingo pasado Sathia Itzamar Rueda Ortiz, de 24 años y quien tenía seis meses de embarazo, y Alexa Monserrat Orozco Guerrero, de 18 años, fueron asesinadas a balazos en calle Lajas, en San Rafael Arriba de Desamparados. El hecho ocurrió horas después de que Sathia celebrara junto a familiares la revelación del sexo de su bebé, una niña que esperaba con ilusión.

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Ambas se encontraban en las afueras de una vivienda cuando fueron atacadas a balazos; Sathia murió en el sitio y Alexa falleció posteriormente. El doble homicidio es investigado por el OIJ para determinar el móvil y dar con los responsables.

El Organismo de Investigación Judicial deberá determinar las circunstancias que rodearon el ataque ocurrido en Los Filtros, así como establecer quiénes fueron los responsables y cuál habría sido el móvil.

Ambos casos están en investigación.