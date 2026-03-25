Banda de “alto nivel”: no robaban a cualquiera y así elegían a sus víctimas

Una organización criminal, señalada por las autoridades como violenta y altamente estructurada, fue desarticulada por agentes del OIJ de Heredia, tras una serie de allanamientos.

El operativo incluyó siete intervenciones simultáneas en distintos puntos, con el objetivo de detener a al menos 10 sospechosos vinculados con el delito de robo agravado.

Inteligencia con dron y logística detallada

De acuerdo con las autoridades, la banda utilizaba tecnología avanzada para planificar sus golpes.

El jefe interino del departamento de Investigaciones Criminales, Juan Pablo Calvo, explicó que los sospechosos realizaban labores de inteligencia previas para captar imágenes de las viviendas.

“Usaban un dron para hacer tomas de las casas, estructuraban toda una logística e ingresaban con extrema violencia”, detalló Calvo.

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Una organización criminal señalada como violenta y altamente estructurada fue desarticulada por agentes del OIJ de Heredia, tras una serie de allanamientos. (OIJ/Captura de pantalla)

Simulaban ser agentes del OIJ

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que los sospechosos presuntamente se hacían pasar por oficiales judiciales.

Según la investigación, ingresaban a las viviendas vestidos con ropa oscura, guantes, pasamontañas y chalecos antibalas con insignias del OIJ, además de portar radios de comunicación.

Robos violentos y hasta criptomonedas

Los hechos principales se remontan al 4 de julio de 2025, cuando varios sujetos irrumpieron violentamente en una vivienda en San Isidro de Heredia.

En el lugar habrían amenazado con armas de fuego a los ocupantes para despojarlos de joyas y artículos de alto valor.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades es que en al menos dos casos lograron sustraer criptoactivos, como bitcoins.

“Esto es muy relevante porque denota que la organización tiene los contactos para lograr este tipo de sustracción”, añadió Calvo.

Primeras capturas y decomisos

Tras el asalto, oficiales de Fuerza Pública ubicaron un vehículo sospechoso en el centro de Heredia, estacionado frente a una vivienda.

Luego de coordinar con el OIJ, se allanó tanto el automóvil como el inmueble, logrando recuperar gran parte de lo robado.

Además, se decomisaron cuatro armas de fuego tipo pistola, guantes, pasamontañas y vestimenta oscura. En ese momento, tres hombres fueron detenidos.

Allanamientos en varios sectores

Posteriormente, las autoridades lograron identificar a otros sospechosos, lo que permitió coordinar nuevos allanamientos con la Fiscalía de Heredia.

Las diligencias de este miércoles 25 de marzo se desarrollan en San Isidro, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo y San Pablo de Heredia, así como en San Sebastián, en San José.