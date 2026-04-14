Banda que está desangrando a Cartago veneraba al santo de los narcos

Un inquietante hallazgo realizado durante una serie de allanamientos en Cartago reveló que la banda criminal conocida como Los Maruja, señalada por las autoridades como una de las responsables de la violencia en la provincia, rendía culto al llamado santo de los narcos.

El descubrimiento se dio la mañana de este martes 14 de abril, cuando agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) llevaron a cabo operativos en el dique La Mora, como parte de las investigaciones contra esta organización criminal.

Hallazgo de un altar

Esto encontró la PCD en allanamientos para desarticular a Los Maruja en Cartago. (Christian Montero /Christian Montero)

Durante las diligencias, los oficiales encontraron un altar dentro de una de las viviendas allanadas. En el lugar había una mesa con dos imágenes de Jesús Malverde, una grande y otra pequeña. Esta figura es conocida popularmente como el Robin Hood sinaloense o el santo de los narcos, debido a la devoción que le profesan algunas personas vinculadas al narcotráfico. Hasta hay una narconovela producida por Telemundo que cuenta su historia.

El altar contenía diversos objetos, entre ellos un plato con monedas, municiones de fusil, un buda, una calavera, un reloj y dólares enrollados en forma de cono, elementos que, según las autoridades, podrían estar relacionados con rituales de protección o buena fortuna dentro del ámbito del crimen organizado.

PCD halla narco altar en operativo contra banda Los Marujas

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¿Quién es Jesús Malverde?

Aunque Jesús Malverde no es reconocido por la Iglesia católica, su figura ha ganado notoriedad en algunos sectores del narcotráfico. Es considerado una especie de “santo popular” y cuenta incluso con una capilla en Culiacán, México, ciudad de donde proviene su devoción.

Su imagen suele asociarse con la protección y la prosperidad, especialmente entre personas vinculadas a actividades ilícitas, lo que ha llevado a que sea conocido como el santo de los narcos.

Allanamientos en Cartago para golpear a Los Maruja, este martes 14 de abril. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Operativos contra Los Maruja

Las autoridades mantienen a Los Maruja bajo investigación por su presunta participación en diversos hechos delictivos que han incrementado la violencia en Cartago. Los allanamientos realizados por la PCD forman parte de una estrategia para desarticular esta estructura criminal y recolectar evidencia que permita fortalecer los procesos judiciales en su contra.

El hallazgo del altar se suma a los indicios que manejan las autoridades sobre la organización y sus posibles vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.