Bandas criminales obligan a ganadores de lotería a venderles su premio para lavar dinero

Las bandas han encontrado en los premios de lotería un método para lavar dinero. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Son muchos los que sueñan con pegarse uno de los grandes premios de la lotería de la Junta Protección Social (JPS), lo que no se imaginan es que esa situación los podría poner en la mira de peligrosas organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero.

Esto se debe a que dichos grupos se valen de los afortunados ganadores como un método para legitimar los millones de colones que han obtenido de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico.

Así lo explicó un agente judicial apellidado Montero, quien forma parte de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien señaló que los ganadores de lotería se han convertido en un objetivo de las bandas criminales.

“Hemos tenido casos de compra de premios de lotería, lo que consiste en que muchos grupos criminales ubican personas que han sido ganadores de algunos premios de lotería y mediante amenazas les exigen cambiar el premio con ellos, entonces les entregan el dinero en efectivo proveniente de su negocio ilícito a cambio del premio, aunque la persona no lo quiera”, explicó Montero.

Una vez que tienen el número ganador en sus manos, los miembros de estos grupos se presentan ante la Junta de Protección Social para reclamar el premio y así aparentar que el dinero que obtienen proviene de una vía legal y no de un negocio oscuro.

Lotería informal

Según Montero, los grupos dedicados al lavado de dinero también han puesto sus ojos en los negocios de lotería informal, pues es un método muy viable para mover los millones de colones que han ganado.

“Este tipo de lotería, por ser informal, no genera gastos, no genera trazos, no genera registros, entonces no sabemos qué persona se pegó cuánta cantidad de dinero, por lo que esa informalidad brinda un escenario ideal para los grupos criminales, porque pueden colocar la cantidad de dinero que quieran”, indicó el investigador.

El agente dijo que estos grupos también se favorecen del sistema Sinpe Móvil, pues muchas personas que compran lotería informal hacen el pago por medio de esa modalidad, por lo que están ingresando dinero legal a las cuentas de la banda.

“Si esta persona es afortunada en ganar el premio, la organización criminal suele pagarlo con dinero en efectivo que proviene de actividades criminales”.

Montero destacó que no se puede asumir que todos los negocios de lotería informal estén vinculados con bandas criminales, sin embargo, no se puede obviar que son el escenario perfecto para lavar dinero.