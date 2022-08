Bebé da fuerzas a familia de panadero desaparecido desde hace 9 meses

Un bebé es la fortaleza para la familia de Johan Manuel Chaves Serrano cuyo paradero se desconoce desde noviembre del 2021.

El pequeño bebé cumplirá en agosto próximo 2 años y es el único hijo de Johan, quien era panadero.

Meylin Serrano, tía del joven, menciona que les encantaría saber que Johan podrá estar presente para este cumpleaños, sin embargo, tras pasar tantos meses sin saber de él a veces temen lo peor.

El pequeño cuando ve fotos de su papá Johan lo comienza a llamar tras ocho meses sin verlo. Foto: Cortesía Meylin Serrano para LT

Incluso Johan cumplió en junio pasado sus 24 años y la familia deseaba volver a abrazarlo tras ocho meses sin saber de él, luego de que desapareciera de su casa en Santa Rosa de Heredia tras recibir una llamada.

“Hasta el día de hoy esto ha sido una incertidumbre, en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nos dicen que siguen en investigación, aunque no nos informan nada”.

“Las esperanzas no están, solo esperamos en Dios y quisiéramos saber por lo menos dónde está su cuerpo”, señala la familiar.

La víctima se dedicaba a ser panadero y no era normal que saliera de su casa sin decir pa0ra dónde iba o dónde estaba, mucho menos que haya pasado tanto tiempo sin preguntar por su hijo.

La tía menciona que lo último un poco grave que había pasado con el muchacho es que debía una plata, pero logró pagarla antes de desaparecer, según tenía conocimiento su familia.

Johan Manuel Chaves Serrano salió de su casa luego de recibir una llamada y nunca más regresó. Foto: Cortesía Meylin Serrano para LT

Presumen que la última llamada que recibió fue de alguien de mucha confianza para que él saliera tan rápido de la vivienda y caminara hacia el parque que está cerca de donde viven.

“Solo dijo ‘ya voy, suave’, si no hubiese sido alguien de confianza no sale y algo le pasó porque no volvió”, dijo.

Afirman que no hay día en que no le pidan a Dios por él y le piden fortaleza, porque hay noches en las que no pueden descansar pensado qué habrá ocurrido con él.

Panadero desaparecido había recibido amenazas por una supuesta deuda

“Hasta no tener un cuerpo no podemos decir si está o no (muerto), lo que queremos es eso, por lo menos encontrar un resto, tener un lugar dónde pueda descansar”.

“Dios y el bebé de él son los únicos, los que nos han dado una fortaleza increíble, siempre viene los fines de semana y por medio de él lo sentimos cerca. La mamá del bebé es la novia de mi sobrino y ella también viene a la casa porque dice que aquí es donde siente que él está”, comentó.

La familia de Johan sigue esperando respuestas del OIJ por la extraña desaparición. Foto: Cortesía Meylin Serrano para LT

Agregó que la mamá de Johan pasa muy deprimida y se aferra mucho a la fe, esto también les ayuda a ser fuertes.

“Mi hermana nos dice que si está o no está, en algún momento todo va a salir a la luz”.

Ella le hace una petición tanto a las últimas personas que lo vieron, como a las autoridades para terminar con la duda que las carcome.

“Lo único que queremos es encontrar algo de él para poder tener paz, que Dios toque el corazón de esas personas que saben qué fue lo que le pasó”, concluyó.

La familia ha intentado comunicarse con él por medio de sus dos líneas de celular, pero cuando lo llaman cae de una vez la contestadora y los mensajes que le mandan a WhatsApp no salen con el check de recibido.

Johan padece de problemas de coagulación de la sangre, por lo que debe tomar un tratamiento dos veces por semana.

“Si él no se pone el tratamiento, la sangre se le hace muy líquida y le comienzan a sangrar las encías, la vida de él se vería comprometida”, mencionó.

El caso de Johan es de conocimiento de las autoridades desde el martes 16 de noviembre del 2021, cuando sus familiares denunciaron. La última vez que lo vieron fue un día antes de interponer la denuncia.

Si usted lo ha visto o sabe dónde está, llame a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.