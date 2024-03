Bolados Legales: Consecuencias de tener en contra medidas de violencia doméstica

Si a una persona le han impuesto medidas de violencia doméstica, esta debe tener muchísimo cuidado, ya que es muy importante obedecerlas, y le voy a explicar por qué.

Usualmente, la violencia doméstica se le impone a una persona por su agresividad, ya sea verbal o física en contra de alguno de los miembros de la familia, por lo cual el afectado o afectados se ven en la necesidad de interponer las medidas para frenar las acciones violentas.

Comúnmente, este tipo de agresiones ocurre contra la esposa, el esposo, los hijos, los papás o toda aquella personas que viva en esa casa.

Cuando se está ejerciendo violencia en contra de alguno de los miembros de su familia, resulta que el hecho no queda ahí, ya que cuando a la persona se le imponen estas medidas, que normalmente son de que debe alejarse de la casa, de que no debe molestar a la persona que es víctima no cumple, entonces debe asumir las consecuencias.

Resulta que si a pesar de las restricciones, esta persona no obedece, entonces puede verse expuesto al delito conocido como desobediencia a la autoridad. Es un delito que implica incluso terminar en la cárcel, porque es denunciado ante la Fiscalía, ya sea por la persona que es la ofendida o por tercero, como la Fuerza Pública, que ante el hecho de que la persona no obedeció, tuvo que llegar a intervenir nuevamente para proteger a la persona ofendida.

De esta manera, esta persona puede exponerse a un proceso judicial que podría ser sumamente severo y que, dependiendo de los hechos, puede terminar en una condena de cárcel.