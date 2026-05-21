Sucesos

Bolados Legales: la trata de personas se convirtió en una forma de exclavitud moderna

El doctor Kendall Ruiz nos hace un análisis sobre la trata de personas, su forma de operar y cómo se sanciona

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Por Kendall Ruiz

La trata de personas es uno de los delitos más crueles y silenciosos de nuestra época. Aunque muchas veces se asocia únicamente con explotación sexual, la realidad es mucho más amplia y alarmante. En Costa Rica, este delito está tipificado en la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, así como en el Código Penal, y se entiende como la captación, traslado, acogida o retención de personas mediante amenazas, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad con fines de explotación.

Caravana contra trata de personas
30/07/2025 Tibás. Caravana organizada por la Fundación Rahab para protestar por la trata de personas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Es importante aclarar que la trata no siempre implica movilizar a una persona de un país a otro. Una víctima puede ser explotada incluso dentro de su propia comunidad o ciudad. El traslado es frecuente, pero no indispensable para que exista el delito. Lo esencial es la explotación y el sometimiento de la víctima.

Las personas más vulnerables suelen ser mujeres, menores de edad, migrantes y personas en condición de pobreza. Los tratantes se aprovechan de necesidades económicas, promesas falsas de empleo o relaciones de confianza para captar a sus víctimas. Detrás de muchas historias hay manipulación psicológica, violencia y amenazas que impiden a las personas escapar.

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La explotación sexual y el trabajo forzado son las formas más visibles, pero no las únicas. También existen casos relacionados con servidumbre, matrimonios forzados, mendicidad obligada y extracción ilícita de órganos. Por eso, organismos internacionales consideran la trata como una forma contemporánea de esclavitud. La víctima pierde libertad, autonomía y control sobre su propia vida.

En Costa Rica, las penas por este delito pueden alcanzar hasta los 16 años de prisión, e incluso aumentar si las víctimas son menores de edad o si existe agravantes como violencia o vínculos de autoridad. Sin embargo, el combate contra la trata no depende únicamente de castigos ejemplares. También requiere prevención, educación y denuncia ciudadana.

Kendall Ruiz abogado
(Facebook/Facebook)

La trata de personas no siempre ocurre lejos de nosotros. Puede esconderse detrás de ofertas laborales engañosas, negocios clandestinos o situaciones que la sociedad normaliza. Combatirla exige entender que ninguna persona debe ser convertida en mercancía. La dignidad humana no tiene precio.

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