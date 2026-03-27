Bolados Legales: Lactancia materna estará más protegida gracias a modificaciones al Código de Trabajo

Un proyecto de ley que trae cambios importantes para mamás trabajadoras y estudiantes ya dio un paso clave en la Asamblea Legislativa.

La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera le dio luz verde a una iniciativa que modifica el Código de Trabajo y la Ley de Fomento de la Lactancia Materna, además de poner nuevas reglas para instituciones públicas, centros educativos y patronos.

(Shutterstock)

¿La idea? Hacerle la vida más fácil a las mujeres que están amamantando, tanto en el trabajo como en centros educativos y servicios de salud, reconociendo la lactancia como un derecho tanto de las mamás como de las menores de edad.

Uno de los cambios más importantes está en el artículo 95 del Código de Trabajo, que es el que regula la licencia de maternidad y el tiempo de lactancia.

LEA MÁS: Licencia de maternidad tuvo cambios históricos que cambiarán para siempre la legislación laboral

La propuesta mantiene lo que ya existe: un mes de licencia pagada antes del parto y tres meses después. Pero ahora agrega algo clave: el primer año de vida del bebé se considerará como el período mínimo de lactancia.

Y ojo a esto, porque ese tiempo se podría extender cada tres meses si un médico lo recomienda, siempre y cuando el chiquito siga tomando leche materna.

LEA MÁS: Bolados Legales: ¿Por qué el chisme puede convertirse en un problema grave dentro de una empresa?

La certificación médica podrá ser dada tanto por profesionales de la Caja como del sector privado, y aplicará para distintos tipos de lactancia: directa, diferida, mixta o incluso en procesos de relactación.

Otro punto que llama la atención es que también se reconoce este derecho en casos de adopción. Es decir, se abre la puerta para que las mamás adoptivas puedan inducir la lactancia, siempre que un profesional certifique cuánto tiempo necesitan para lograrlo.

Kendall Ruiz Jiménez

La reforma mantiene y refuerza el contenido del artículo 100 del Código de Trabajo, que obliga a los empleadores a acondicionar espacios adecuados para la lactancia dentro de los centros de trabajo.

Además, entre muchos otros cambios que pronto entrarán a regir, la ley también crea un nuevo artículo 97 bis, que obliga a los empleadores a procurar espacios durante la jornada laboral para la extracción de leche materna, con períodos mínimos de 25 minutos cada tres horas laborales.

Doctor Kendall Ruiz Jiménez: teléfono 8453-8989.