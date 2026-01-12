Sucesos

Bolados Legales: Los préstamos “gota a gota” y sus terribles efectos en la sociedad

El licenciado Joseph Rivera nos explica cómo actúan los préstamos gota a gota y sus terribles efectos

Por Joseph Rivera

Los préstamos informales, conocidos en el país como “gota a gota”, son un fenómeno que combina varios delitos como usura, extorsión, la trata de personas, la explotación sexual y, en algunos casos, la violencia.

Los préstamos gota a gota se aprovechan de la vulnerabilidad y necesidad de la gente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este tipo de financiamiento ha dejado de ser un problema de altas tasas de interés para convertirse en una red de endeudamiento extremo, violencia, pérdida de bienes y prácticas ilegales que agravan la vulnerabilidad financiera de miles de personas.

Por ejemplo, una deuda informal de apenas ¢100.000 puede aumentar a más de ¢7 millones en tan solo tres a cuatro años, debido a intereses semanales, cobros diarios por mora y la ausencia total de amortización al capital.

Para contrarrestar esto, se hizo una reforma en el Código Penal en el artículo 214 bis sobre Extorsión cobratoria: “Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien haga uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cualquier medio de comunicación, con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la obligación crediticia que le haya sido otorgada.

La pena anterior será de cinco a diez años cuando:

a) La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad, adulta mayor o con alguna situación o condición de vulnerabilidad.

b) Si el hecho es cometido por dos o más personas.

c) Si agredieran física o psicológicamente a la víctima.

d) Si el hecho es cometido con armas o mediaran daños a la propiedad.

La pena anterior será de ocho a quince años de prisión, cuando los hechos califiquen como delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales vigentes y la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009.

Ante este tipo de situaciones, lo mejor es presentar la denuncia y solicitar protección en caso de ser necesario.

Licenciado Joseph Rivera, teléfono 8998-0112.

