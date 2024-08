Bombero que venció a la muerte necesita ayuda para seguir adelante

Jefry Gerardo Varela Monge es un joven papá, de 22 años, que venció a la muerte en un terrible accidente de tránsito debido al cual tuvieron que amputarle la pierna y el brazo izquierdo.

Él pertenece al Cuerpo de Bomberos y es voluntario en la estación de La Fortuna de San Carlos, zona norte del país.

Jefry conducía una motocicleta y tuvo un accidente contra un carro la noche del miércoles 20 de marzo anterior, cuando regresaba a su casa, en Tres Esquinas de La Fortuna, en San Carlos, luego de ir a dejar a su mamá en La Perla, donde ella vive.

El muchacho es padre de un bebé de tan solo nueve meses y este pequeño lo llena de ilusiones para seguir luchando, sobre todo porque tiene la posibilidad de conseguir una prótesis para su pierna, lo cual le facilitaría hacer más cosas y no arriesgar a sobrecargar o golpear su pierna derecha.

Sus compañeros de la estación de Bomberos se esfuerzan y piden ayuda para lograr obtener toda la plata que se necesita para la prótesis.

Edgar López, jefe de estación de bomberos en La Fortuna, detalla que el muchacho es un líder y agradece a las personas que le puedan tender la mano a Jefry para seguir logrando sus metas, agregó que desde siempre ha sido un muchacho muy dinámico, participa siempre en todas las prácticas

“Él no se limita, tiene buena actitud, siempre nos dice: ‘apenas tenga la prótesis los voy a acompañar en el acondicionamiento físico’, la prótesis es una herramienta que le va a servir erguirse con las dos piernas, caminar en diferentes lugares, va a poder correr, subir gradas va a participar más con nosotros como ya lo hace, por eso estamos todos trabajando con Jefrey para seguir impulsándolo a que siga siendo bombero, un ejemplo”, manifestó López.

Jefry Gerardo Varela Monge es un bombero que necesita ayuda para sus prótesis, sus compañeros lo apoyan. Foto: Cortesía Jefry Varela para La Teja

Jefry sacó el colegio, trabajó para una empresa de empaques de productos agrícolas y está lleno de aspiraciones entre estas de convertirse en un bombero de planta.

“Lo más maravilloso es que no ha cambiado su actitud, sigue siendo el mismo muchacho colaborador, atiende todas las prácticas. Mientras los demás hacen despliegues de mangueras o ponen a trabajar las bombas, él va revisando que los procedimientos se hagan de manera segura, lleva apuntes con cronómetro y me nutre con esos apuntes para realizar una crítica constructiva con los compañeros”, señaló el jefe de Jefry.

Jefry Gerardo Varela Monge, tiene 22 años y es papá de un bebé de 9 meses de nacido. Foto: Cortesía Jefry Varela para La Teja

LEA MÁS: Trágico accidente truncó sueño de joven papá que anhelaba ser bombero

Todos estos atributos de Jefrey llenan de energía a los demás bomberos, por lo que quieren que él siga siendo el líder.

“Con esa actitud él nos invita a aprender, es una persona con mucha creatividad, él en las mañanas llega feliz, usted no lo ve triste, no lo ve deprimido, es una energía positiva que inyecta al grupo.

“Si uno llega a trabajar con algún problema y Jefrey lo recibe a uno con esa sonrisa y ese positivismo, ¿usted cree que uno se va a quedar así?, inmediatamente uno cambia, uno piensa que este muchacho tan joven tuvo este accidente, pero no tiene limitaciones, entonces, cómo se va a poner uno a pensar cosas negativas”, expresa el jefe.

Usted puede ayudar a este muchacho por medio de un SinpeMóvil al 7225-4250 a nombre de Jefrey Varela. Él necesita recaudar $12.000 (más de seis millones de colones) para la prótesis de la pierna.

“Dios y mi familia me dan fuerza, así como mis amigos que me dan ayuda, para motivarme, todo no está perdido todavía y se puede seguir luchando”, manifestó el valiente bombero, quien concluyó agradeciendo a todas las personas que de alguna manera le ayudan a seguir adelante.