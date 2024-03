Trágico accidente truncó sueño de joven papá que anhelaba ser bombero

Jefry es papá de una bebita de apenas 3 meses. Foto cortesía Yeimy Espinoza.

Tras mucho esfuerzo y sacrificio, Jefry Varela Monge, de 22 años, estaba muy cerca de cumplir una de sus más grandes metas: convertirse en bombero; sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino y truncó para siempre ese sueño.

Varela, quien es papá de una bebita de 3 meses, sufrió un terrible accidente de tránsito el pasado miércoles 20 de marzo y, aunque por dicha logró salir con vida, resultó herido de gravedad, a tal punto que los médicos tuvieron que amputarle su brazo y pierna izquierda.

Así lo contó a La Teja Yeimy Espinoza Vargas, esposa de Varela, quien dijo que hasta este momento Jefry no sabe lo que le ocurrió, pues desde el día del accidente ha estado muy sedado en el hospital San Carlos.

“Ha sido bastante difícil, muy duro, porque Jefry y yo este año cumplimos tres años de casados y cinco años como novios. Él conmigo ha sido espectacular, no tengo palabras para describir la clase de personas que es”, dijo Espinoza, de 22 años.

El accidente que cambió para siempre la vida de esta familia ocurrió el pasado miércoles, a eso de las 9:50 p.m., cuando Jefry regresaba en moto a su casa, en Tres Esquinas de La Fortuna, en San Carlos, tras ir a dejar a su mamá a la vivienda de ella, ubicada en La Perla de La Fortuna.

“En el camino se topó con el muchacho del carro que, al parecer, iba bastante ebrio, estaba manejando muy rápido y zigzagueando, y ahí fue cuando lo agarró prácticamente en medio de la moto”, aseguró Espinoza.

Tras el choque, Jefry fue llevado de emergencia al hospital San Carlos, mientras que el conductor del carro se quedó en el lugar con las autoridades.

Terrible noticia

Así quedó el carro involucrado en la violenta colisión. Foto Noticias Fortuna.

Yeimy contó que ella se enteró casi de inmediato sobre el terrible accidente de su esposo, aunque este no quería que ella supiera lo que había pasado.

“En realidad él no quería que yo me diera cuenta, pero yo estaba hablando justamente con un sobrino de él, quien me dijo que la mamá había llegado a la casa muy alterada y temblando, entonces yo lo llamé (a Jefry), pero no me contestó, volví a llamar y me contestó un señor que lo estaba ayudando y me dijo que Jefry estaba golpeado”, recordó.

Sin pensarlo dos veces, Varela le pidió a un familiar que cuidada de su bebita de 3 meses, mientras ella y su hermano se dirigieron al lugar del accidente y de ahí luego se fueron al hospital junto a Jefry.

“Él iba consciente durante todo el camino y cuando llegó al hospital tuvieron que sedarlo, porque iba bastante grave. Luego le hicieron resonancias, exámenes y todo eso, a ver si había algo más”.

“Estoy agradecida con Dios, porque mi hija va a tener a su papá para rato, esperemos”. — Yeimy Espinoza, esposa de Jefry.

Médicos hicieron lo que pudieron

Una vez en el hospital, los médicos atendieron de inmediato a Jefry debido a que se encontraba muy grave, las principales heridas las sufrió en el lado izquierdo de su cuerpo, pues, en apariencia, ahí fue donde el carro lo impactó.

“Su pierna izquierda y su brazo izquierdo iban bastante mal, entonces tuvieron que operarlo para ver si le podían salvar alguno de los dos, pero a las 3 a.m. (del jueves) le dieron la noticia a la mamá de que tuvieron que amputarle ambos”, contó la esposa de Varela.

Esa noticia fue muy dura para Yeimy, pues ella mejor que nadie sabe todas las metas y sueños que tenía su esposo; sin embargo, ella permanecerá a su lado para acompañarlo en este nuevo proceso que deberán afrontar como familia.

“Él ahorita no sabe qué operaciones le hicieron, ni que ya no tiene su bracito ni su piernita, yo no he conversado con él, porque todavía está sedado y hasta ahora le han ido bajado los sedantes, la idea es poder hablar con él en estos días”, agregó.

Quería ser bombero

Jefry (pantaloneta) se estaba preparando para convertirse en bombero. Foto cortesía Yeimy Espinoza.

Espinoza contó que actualmente Jefry trabajaba en el supermercado Palí de la localidad y era el quien se encargaba de llevar el sustento a su hogar, pues de momento ella se encuentra cuidando a la pequeña hija de ambos.

Sin embargo, él deseaba mucho más para su esposa y su pequeña hija, por eso se estaba esforzando por cumplir su sueño de ser bombero, pues sabía que eso le daría un mejor futuro a su familia.

“La meta de él era convertirse en bombero, ya le falta muy poco, porque ya había hecho las pruebas físicas, solo le faltaban las pruebas teóricas. Él tiene como dos años en eso, porque él era bombero voluntario y ahora le estaban dando la capacitación para que fuera permanente”, contó Yeimy.

La joven madre dijo que están pasando un momento muy difícil, pues además de los gastos del hogar también deben hacerle frente a todo lo que conllevará la recuperación de su marido, como el acondicionar su casa, comprar medicamentos y hasta una silla de ruedas.

Si usted desea aportar su granito de arena para ayudar a esta familia puede hacerlo por medio de los números 7225-4250 y 6352-6219, que están a nombre de Jefry Varela Monge y cuentan con SINPE Móvil.