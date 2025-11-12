Bomberos apagaron incendio y descubren cuerpo entre los restos calcinados en Heredia

Un incendio ocurrido la noche de este martes en San Pablo de Heredia dejó como saldo una persona fallecida.

El hallazgo del cuerpo se dio luego de que las llamas consumieran una choza ubicada dentro de una finca de café.

Los bomberos encontraron un cuerpo calcinado. Foto: ilustrativa (Alonso Tenorio)

El siniestro se reportó alrededor de las 11:00 p. m., cuando vecinos alertaron al Benemérito Cuerpo de Bomberos sobre un fuego que se extendía rápidamente dentro del terreno.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio; sin embargo, al inspeccionar la estructura afectada encontraron el cuerpo calcinado de una persona, que según las primeras investigaciones sería un hombre.

Las causas que originaron el fuego no han sido determinadas y el caso quedó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en el sitio.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se espera confirmar su identidad y la causa de muerte mediante autopsia.