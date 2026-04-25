Bomberos atiende emergencia por fuerte choque entre tráiler y buseta con niños

Una situación de emergencia movilizó al Cuerpo de Bomberos tras una colisión entre un tráiler y un buseta en el que, en apariencia, viajaban niños.

El accidente ocurrió en La Garita de Alajuela, específicamente 200 metros hacia Alajuela desde el cruce de Manolos, donde se reportó el fuerte impacto entre ambos vehículos.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el autobús viajaban menores de edad, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de socorro, cerca de las 9 a. m. de este sábado 25 de abril.

Cuerpos de rescate atienden la situación en el sitio. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio)

Los Bomberos se desplazaron al sitio para atender la emergencia y valorar a las personas involucradas.

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Por el momento, no se ha detallado la cantidad de afectados ni la gravedad de las posibles lesiones.

Las unidades de emergencia se mantienen en el lugar atendiendo la situación, mientras se recomienda precaución a los conductores que transitan por la zona debido a posibles afectaciones en el tránsito.