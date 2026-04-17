Bomberos atienden grave accidente en San José centro

Unidades del Cuerpo de Bomberos atienden, este jueves en la noche, un accidente de tránsito en el centro de San José, donde un hombre está prensado debajo de un bus.

El accidente ocurrió sobre la avenida Segunda, al costado norte de la plaza de la Democracia.

Según el reporte preliminar, en el sitio se produjo una colisión entre una bicicleta y un autobús.

Bomberos están atendiendo el accidente. (Alonso Tenorio)

Las autoridades informaron que se reporta una persona prensada debajo del autobús, por lo que la situación es de gravedad. En total, cinco unidades de Bomberos se mantienen en el lugar atendiendo la emergencia.

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Por el momento no se han confirmado las condiciones de la persona afectada, mientras los equipos de rescate trabajan para liberarla.

*Noticia en desarrollo